FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 4. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (Call 13.00 h) 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Freenet, Call zu den Q1-Zahlen 12:00 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 17:45 DEU: Alstria Office, Q1-Zahlen 18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 04/20 DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen NLD: PostNL, Q1-Zahlen USA: The Mosaic, Q1-Zahlen USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen USA: AIG, Q1-Zahlen USA: Avis Budget, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 05/20 15:45 EUR: EZB Monatsbericht 04/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk der Versicherungsmathematiker der Deutschen Aktuarvereinigung. Themen sind u.a. die Folgen der Corona-Krise fu?r Versicherungen und die Entwicklung des Garantiezinses. HINWEIS CHN/JPN: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi