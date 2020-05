Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERFAHNDUNG - Die Pandemie legt Steuerfahnder in Deutschland weitgehend lahm. In mehreren Bundesländern gibt es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Dienstanweisungen, wonach zum Schutz vor dem Coronavirus nur noch in Ausnahmefällen Durchsuchungen erfolgen sowie Zeugen und Beschuldigte vernommen werden dürfen. Ermittler klagen außerdem über eine mangelhafte Technik, die das Arbeiten im Home-Office erschwere. Die Grünen fordern Abhilfe. (SZ S. 15)

AUTOGIPFEL - Vor dem Autogipfel am Dienstag fordert der Branchenverband VDA eine rasche Entscheidung über neue Kaufanreize. "Es muss zeitnah politisch entschieden werden, damit es eine Klarheit im Markt gibt", sagte VDA-Chefin Hildegard Müller der Welt am Sonntag. Sie betonte, es gebe derzeit eine "doppelte Zurückhaltung". Potenzielle Käufer seien nicht nur durch die Corona-Krise verunsichert. "Sobald eine Debatte stattfindet, ob der Staat mit einer Kaufprämie hilft, warten die Verbraucher natürlich ab, bis die Prämie tatsächlich kommt", sagte Müller. Auf dem Gipfel wollen die Bundesregierung und Vertreter der Autoindustrie über die angespannte Lage der Branche beraten. Die Nachfrage ist wegen der Corona-Krise eingebrochen. Die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat in Form neuer Kaufprämien, um die Nachfrage anzukurbeln. (Welt S. 11)

EIGENTÜMERVERBAND - Der Eigentümerverband Haus und Grund fordert ein milliardenschweres Förderprogramm, um nach der Corona-Pandemie Investitionen in klimaschonende Gebäudesanierungen voranzubringen. "Der Klimaschutz darf nicht in Vergessenheit geraten. Es kann uns jetzt gelingen, nachhaltige Impulse in die Konjunktur zu setzten, die private Vermieter und den Staatshaushalt nicht überfordern und die trotzdem einen spürbaren Effekt für das Klima haben", sagte Haus und Grund-Präsident Kai Warnecke. (Funke Mediengruppe)

BAUERN - Die Corona- Krise hat nach Ansicht des Deutschen Bauernverbands das Ansehen der Landwirte in Deutschland gesteigert. "Viele Menschen sehen jetzt, wie wichtig unsere Arbeit ist", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied dem Tagesspiegel. Die Wertschätzung für eine funktionierende, heimische Landwirtschaft, die hochwertige, regionale und sichere Lebensmittel produziert, sei gewachsen. "Ich würde mir wünschen, dass diese Wertschätzung auch nach der Corona-Krise bleibt", sagte Rukwied. Im vergangenen Jahr waren die Bauern wiederholt auf die Straße gegangen, auch um für mehr Wertschätzung in der Gesellschaft zu demonstrieren. (Tagesspiegel)

ATOMWAFFEN - Die SPD-Spitze fordert den Abzug aller US-Atomwaffen von deutschem Boden und stellt damit die Beteiligung der Bundesrepublik an der atomaren Abschreckung innerhalb der Nato in Frage. Unionspolitiker reagieren darauf mit scharfer Kritik und bisweilen mit Entsetzen. Die große Koalition manövriert sich damit in einer zentralen sicherheitspolitischen Frage in einen schweren Konflikt hinein. (SZ S. 5/FAZ S. 1)

