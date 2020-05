Der amerikanische Industriekonzern Neenah Inc. (ISIN: US6400791090, NYSE: NP) zahlt eine vierteljährlichen Dividende von 0,47 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 2. Juni 2020 (Record day: 15. Mai 2020). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,88 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 47,18 US-Dollar (Stand: 1. Mai 2020) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,98 Prozent. Das Unternehmen mit Hauptsitz in ...

