Die Aussichten für die US-Wirtschaft bleiben sehr eingetrübt. So erwartet die FED, dass das BIP des Landes im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 30% einbricht und gleichzeitig eine Arbeitslosenquote von 20% ansteht.Gestützt wird diese Einschätzung mitunter durch die Stimmung in der US-Industrie, die im April auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise vor elf Jahren gefallen ist. Somit fiel der wichtigste und verlässlichste Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA, der ISM ...

