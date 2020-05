Zürich (awp) - Julius Bär hat die Option zur Rückzahlung einer so genannten "Additional Tier 1"-Anleihe (AT1) zum erst Kündigungstermin am 5. Juni 2020 ausgeübt. Der Bond, um den es geht, war am 5. Juni 2014 mit einem Coupon von 4,25 Prozent pro Jahr mit einem Gesamtbetrag von 350 Millionen Franken aufgelegt worden, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...