FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB3Q94 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/18 0.001 %XFRA XS1608040090 SENVION HD.NTS 17/22 REGS 0.000 %FJAB XFRA LU0094864450 UBS LUX MED.T.BD-EUR P-DI 1.750 EURIDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.616 EURCB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.690 EURCQWA XFRA US20440W1053 CIA SIDERURGICA ADR 1 0.002 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.184 EUR36L XFRA KYG884931042 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 0.002 EURFZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 2.110 EURSNW XFRA FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 3.150 EURT4I XFRA BE0003826436 TELENET GROUP HOLDING NV 1.305 EURG1A XFRA DE0006602006 GEA GROUP AG 0.420 EURNXU XFRA DE0005220909 NEXUS AG O.N. 0.180 EURXFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTNL3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B 0.302 EURL3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS 0.274 EURCIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-UNC XFRA BE0003739530 UCB S.A. 1.240 EUR2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.215 EURC1B2 XFRA US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD 0.097 EURZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.326 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.046 EURFM3 XFRA IT0003365613 FIERA MILANO S.P.A. 0.130 EURUI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.170 EURITM1 XFRA IT0005253205 ITALMOBILIARE 1.800 EURSOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EURREJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.520 EUR