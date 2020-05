FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4LJ XFRA SG1J21887414 UOB-KAY HIAN SD-,10

QPLN XFRA BMG7302M2037 QPL INTL HLDGS HD-,08

0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

CNY XFRA NL0011509294 CURETIS N.V. AAN T.EO-,01

