FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0938 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.



Der Handel verlief zum Wochenstart zunächst in ruhigen Bahnen. Am Vormittag wird der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone veröffentlicht. Die Umfrage könnte einen Hinweis auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft im Monat Mai geben. Zudem steht der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich allerdings um die zweite Schätzung des viel beachteten Konjunkturindikators. Beachtet werden dürften vor allem die Daten aus Italien und Spanien, da hier keine Erstschätzung durchgeführt wurde. Beide Länder sind besonders hart von der Corona-Krise betroffen./jsl/jha/

