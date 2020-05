Trend des Wochencharts: Aufwärts Der abgebildete Wochenchart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit September 2019 bei einem letzten Kurs von $1.700,9. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für eine Woche dar. Goldpreis im Aufwärtstrend Mehr über Gold, Silber und Edelmetallaktien erfahren - hier klicken Der Goldpreis hat in der letzten Aprilwoche wieder etwas nachgebende Kurse gezeigt, konnte sich aber zum Wochenschluss knapp über $1.700 halten. Im Wochenchart ...

