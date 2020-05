NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Telefonica von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 4,40 Euro gesenkt. Eine Premium-Preisgestaltung in Spanien erscheine für 2020 nicht nachhaltig, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun erschwerten mit Blick auf das zweite Halbjahr 2020 die im zweiten Halbjahr 2019 angehobenen Preise die Vergleichsbasis. Zudem hob er negative Währungseffekte hervor. Der Zusammenschluss mit Liberty Global in Großbritannien dürfte zudem die Schuldenlast des spanischen Telekomkonzerns nicht senken./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 21:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2020 / 21:17 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



ES0178430E18

