MONTAG: An den Börsen in Japan und China findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

DIENSTAG: An den Börsen in Japan, China und Südkorea findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

US-Außenminister Mike Pompeo hat China in der Debatte über den Ursprung der Coronavirus-Pandemie erneut scharf attackiert. Es gebe "überwältigende Beweise" dafür, dass der neuartige Erreger aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme, sagte Pompeo am Sonntag dem TV-Sender ABC. Zum Vorwurf, das Virus sei absichtlich freigesetzt worden, äußerte sich der frühere CIA-Direktor nicht. Bereits in der Vergangenheit sei die Welt durch Viren aus chinesischen Laboren in Gefahr gebracht worden, sagte Pompeo. China sei bekannt dafür, "die Welt zu infizieren und minderwertige Labore zu betreiben". Der US-Außenminister warf Peking mit Blick auf die Corona-Krise eine "kommunistische Desinformationskampagne" vor. China blockiere außerdem weiterhin die Beteiligung von Experten aus westlichen Ländern an den Untersuchungen zum Coronavirus. US-Präsident Donald Trump hatte China im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie am Donnerstag mit neuen Strafzöllen gedroht. Neben den USA verlangen auch eine Reihe weiterer Staaten von China mehr Transparenz. Den chinesischen Behörden zufolge ging das Coronavirus von einem Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen über.

Allianz hat das Gewinnziel für das laufende Jahr kassiert und geht "aus heutiger Sicht nicht davon aus, die für 2020 gesetzte Zielspanne für das operative Ergebnis von 12 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, erreichen zu können". Der Versicherer verwies auf die Unsicherheiten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung infolge der Coronavirus-Pandemie und inzwischen vorliegende aktualisierte Planzahlen. Ein neues Gewinnziel für 2020 soll nach Abschluss der revidierten Planung kommuniziert werden.

Nachfolgend ein Vergleich der vorgelegten vorläufigen gerundeten Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

VORAB BEKANNTGABE PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Oper. Ergebnis Gesamt 2.300 -22% 2.259 -24% 14 2.962 Erg nach Steuern/Dritten 1.400 -29% 1.492 -24% 14 1.969

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz), Duisburg

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg

08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q, München

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf

12:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

Gea 0,42 Euro Nexus 0,18 Euro Sanofi 3,15 Euro

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 30,0 zuvor: 40,3 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 31,5 1. Veröff.: 31,5 zuvor: 43,2 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 34,4 1. Veröff.: 34,4 zuvor: 45,4 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 33,6 1. Veröff.: 33,6 zuvor: 44,5 -DE 10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai -US 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: -9,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.483,00 -3,11 S&P-500-Indikation 2.808,00 -0,67 Nasdaq-100-Indikation 8.651,50 -0,88 Nikkei-225 0,00 0,00 Schanghai-Composite 0,00 0,00 +/- Ticks Bund -Future 174,56 41 30. April: INDEX Schluss +/- % DAX 10.861,64 -2,22 DAX-Future 10.820,00 -2,75 XDAX 10.820,70 -2,80 MDAX 23.043,70 -1,55 TecDAX 2.854,65 -0,87 EuroStoxx50 2.927,93 -2,27 Stoxx50 2.853,47 -2,24 Dow-Jones 24.345,72 -1,17 S&P-500-Index 2.912,43 -0,92 Nasdaq-Comp. 8.889,55 -0,28 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,15% +106 1. Mai: Stoxx50 2.831,15 -0,78 Dow-Jones 23.723,69 -2,56 S&P-500-Index 2.830,71 -2,81 Nasdaq-Comp. 8.604,95 -3,20

Ausblick: Der sich weiter verschärfende Streit um die Herkunft des Coronavirus drückt nun weltweit auf die Börsenstimmung. "Die Schwäche dürfte von Asien nach Europa überschwappen", sagt ein Marktteilnehmer. "Damit kursiert die Sorge, eine weitere Runde im Handelsstreit könnte die weltweite Rezession verstärken und verlängern", sagt ein Marktteilnehmer. Tendenziell positive Daten zu einer Abnahme der Neuerkrankungen und der akut Infizierten würden deshalb in den Hintergrund gedrängt.

Sehr schwach - Die Börse in London folgte dem Mai mit seinem Ruf als schwieriger Börsenmonat und schloss tief im Minus. An den anderen größeren Plätzen wurde am Tag der Arbeit nicht gearbeitet. Dem Markt schienen nach den jüngsten Notenbanksitzungen die Treiber der Erholung auszugehen, kommentierte IG-Analyst Chris Beauchamp. Er kündigte an, dass viele demnächst anstehende Konjunkturdaten Zeiträume erfassten, in denen der sogenannte Lockdown in vielen Teilen der Welt voll zum Tragen gekommen sei. Sie dürften entsprechend trüb ausfallen. Belastet hätten zudem neue drohende Spannungen zwischen den USA und China, hieß es. Ryanair verloren 6,4 Prozent. Die Fluglinie hat für das laufende erste Geschäftsquartal einen Verlust von über 100 Millionen Euro und weitere Verluste im Folgequartal angekündigt und will nun Stellen streichen und seine Flugzeugbestellungen überprüfen. In diesem Sog verloren Easyjet um 5,8 Prozent.

Sehr schwach - Schwache Wirtschaftsdaten aus Europa belasteten ebenso wie Aussagen der EZB zum möglichen Ausmaß der Rezession in Europa. Auch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA lieferten einen Grund, vor dem langen Wochenende Aktien zu verkaufen. Um 10,8 Prozent stürzten Royal Dutch Shell ab nach der ersten Dividendenkürzung seit dem Zweiten Weltkrieg. Reckitt-Benckiser sprangen dagegen dank starker Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. Die Verbrauchsgüter des Sagrotan-Herstellers sind wegen der Pandemie gesucht. Für Societe Generale ging es um 8,6 Prozent nach unten. Die Zahlen hatten unter anderem ein schwaches Abschneiden im Investmentbanking gezeigt. BBVA (minus 5,5 Prozent) meldete milliardenhohe Abschreibungen und auch Lloyds (minus 7,3 Prozent) enttäuschte mit den Geschäftszahlen. Der Subindex der Banke verlor 4,5 Prozent. Mit schwachen Zahlen zeigte sich auch die französische Senderkette TF1, deren Aktie 4,4 Prozent verlor. Auch RTL litt unter einem schwachen Werbemarkt - die Aktie verlor 4,6 Prozent.

Sehr schwach -Deutsche Börse gewannen 0,5 Prozent), weil der Börsenbetreiber im ersten Quartal von hohen Umsätzen an der Börse profitierte. Nach der Zahlenvorlage schlossen BASF 5,2 Prozent tiefer. Belastend wirkte, dass der Chemiekonzern den Ausblick zurückzog; die Dividende behält BASF aber bei. Für Lufthansa ging es um 3,8 Prozent nach unten. Hier boten die Piloten einen Gehaltsverzicht als Sanierungsbeitrag an. Voraussetzung sei aber, dass sich der Vorstand zu seinen Mitarbeitern bekenne - ein Schutzschirmverfahren erfülle diese Anforderungen nicht. Enttäuschende Zahlen warfen den Kurs des SDAX-Neulings SNP um 15,5 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte sowohl Umsatz- als auch Margenausblick gesenkt. Der IT-Konzern Nemetschek ist nach einem guten ersten Quartal weiter zuversichtlich, der Kurs zog um 2,5 Prozent an. Beim Auftragseingang leicht über den Erwartungen, aber im ersten Quartal insgesamt leicht darunter, sehen die Analysten von Warburg den Datenkranz von Aixtron, die Aktie schloss 5,3 Prozent tiefer.

Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden Allianz 0,7 Prozent höher gestellt, obwohl der Versicherungskonzern sein Gewinnziel für das laufende Jahr am Abend kassiert hatte. Für das erste Quartal 2020 wurde ein Rückgang des operativen Ergebnisses berichtet. "Offenbar hatten Anleger mit Schlimmerem gerechnet", erklärte der Marktteilnehmer die Kursreaktion.

