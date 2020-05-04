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WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111 Ticker-Symbol: BAS 
Xetra
04.05.20
09:32 Uhr
44,975 Euro
-1,710
-3,66 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
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STOXX Europe 50
DAX International 100
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BASF SE Chart 1 Jahr
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BASF SE 5-Tage-Chart
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BASF
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