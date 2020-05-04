BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 38 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 88 (77) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 46,50 (39) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 51 (55) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 39 (38) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT AAREAL BANK AUF 'NEUTRAL' (SELL)CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR KION AUF 62 (57) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DT. PFANDBRIEFBANK AUF 7,50 (12,80) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 30 (27) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 41 (47) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6,10 (9,70) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 134 (140) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT WIRECARD AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 105 (210) EURHSBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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