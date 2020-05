Allianz streicht Gewinnziel Daimler will seine Lkw-Produktion bis Juli auf Normalniveau erhöhen, Interview HB Freenet streicht Dividende - Fürchtet Finanzierungsprobleme wegen Virus Harter Sparkurs bei Hapag-Lloyd wegen Corona-Krise Stahlhändler Klöckner mit höherem Verlust - Keine Staatshilfen nötig Lufthansa erwartet 'baldigen Abschluss' von Staatshilfe-Gesprächen S&T will 2020 trotz Corona-Krise wachsen - neue Prognose Corona-Krise trifft Stabilus hart - Weiter keine Prognose möglich Corona-Krise verringert Spielraum von Thyssenkrupp trotz Aufzugsmilliarden (HB) Aufzug-Deal mit Thyssenkrupp: Finanzinvestoren Advent und Cinven suchen weitere Investoren für Kapitalbeteiligung - Transaktion aber nicht in Gefahr, FT Dialog Semiconductor streicht ...

