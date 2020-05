Die Ahrensburger haben noch am Freitag ihre 2019er Geschäftszahlen vorgelegt. Das aktuelle Geschäftsjahr stehe auch bei Joh. Fr. Behrens vollständig unter dem Einfluss der Coronakrise. So verzeichnete Behrens 2019 ein kleines Umsatzminus von 1,5% gegenüber dem Vorjahr. Im Kernmarkt Europa indes wurde sogar ein Plus von 1% verzeichnet. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Entwicklungen, speziell auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...