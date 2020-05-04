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WKN: 918412 ISIN: AU000000ASB3 Ticker-Symbol: LX6 
Frankfurt
04.05.20
08:34 Uhr
1,600 Euro
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Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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