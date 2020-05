Am 22. März hatten wir getitelt: "Hochtief: Trendwende?" In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Wenn man mutig ist kann man bei Hochtief ISIN: DE0006070006 auf eine Erholungsrallye wetten. Gelingt der Sprung über die 50-Euro-Marke, wird nach unserer Meinung bei 51,30 Euro ein frisches Kaufsignal generiert. Ob es dann zur Gap-Schließung bei 60 Euro kommt, hängt auch vom Gesamtmarktumfeld ab. Wer den möglichen Gewinn verstärken will, kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...