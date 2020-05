In einem Twitter hält Gründer und Chef den Kurs von Tesla für zu hoch. Das ist ein seltsames Spiel eines Großaktionärs, die eigene Firma öffentlich zu degradieren. Was ist daraus zu entnehmen? Das entscheidet in Kürze die SEC.



