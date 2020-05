LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 179 auf 175 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Corona-Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Umsatz- und Gewinn des Triebwerksherstellers hätten die Erwartungen leicht übertroffen, der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) sie aber verfehlt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die kurzfristigen Aussichten für den unter dem Einbruch des Flugverkehrs leidenden Konzern trüber, das Erholungspotenzial aber attraktiv./mis/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

