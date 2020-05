Gehandelt wurde am vergangenen Freitag nur an wenigen Märkten, die meisten europäischen Börsen hatten feiertagsbedingt geschlossen. Der Londoner Index wurde durch die Gefahr eines Wiederaufflammens der Spannungen zwischen den USA und China belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump ernste Drohungen in dieser Hinsicht ausgesprochen hatte, und musste 2,5% abgeben. Auf Unternehmensseite fielen die Aktien der Billigflieger easyJet und Ryanair um 5,8% beziehungsweise 6,4%, nachdem Ryanair vor weiteren Belastungen durch die Krise gewarnt hatte und frühestens Mitte 2022 einen Flugverkehr auf Vorkrisenniveau erwartet. Royal Bank of Scotland konnte die Gewinnerwartungen des Marktes trotz hoher Vorsorgen für drohende Kreditausfälle übertreffen und um 2,4% ...

