FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Hausse am EZB-Tag notiert der Bund-Future am Montag im Verlauf knapp im Minus. Dabei profitierten die Anleihenmärkten am Donnerstag von den Ankündigungen der EZB, neue Refinanzierungsoperationen einzuführen sowie die Bedingungen der TLTRO III nochmals zu verbessern. Die EZB-Politik, Plus die gestiegene Risikoaversion, sollten die Anleihen weiter stützen. Charttechnisch trifft der Future auf Widerstände bei 175,25 und bei 175,53 Prozent. Erste Haltemarken lokalisieren die Marktstrategen der Helaba um 173,26. Darunter stelle die März-Aufwärtstrendlinie der Aufwärtsbewegung vom 19. März eine Unterstützung bei 172,39 dar.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.40 Uhr um 6 Ticks auf 174,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,69 Prozent und das Tagestief bei 174,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 42068 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 136 Prozent.

May 04, 2020 02:50 ET (06:50 GMT)

