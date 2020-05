Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts009/04.05.2020/09:15) - Die Unternehmer in der Schweiz sind durch die Auswirkungen der Corona-Krise besonders gefordert. Gangbare Lösungen sind gefragt, um die nächsten Monate zu überstehen. Wege aus der Schockstarre zeigt Lebensberater Johannes Trüstedt in seinen systemischen Strukturaufstellungen speziell für Unternehmer: "Es ist faszinierend zu sehen, wie sich durch diese Methode sehr schnell Existenzängste in Energie umwandeln lassen und sich neue Wege der Problemlösung ergeben, damit die Unternehmenskrise bewältigt werden kann." Dafür sind im Idealfall Chef und Mitarbeiter notwendig, die an einer solchen Strukturaufstellung teilnehmen, oftmals genügt aber auch der Firmeninhaber alleine, um gemeinsam mit Johannes Trüstedt die drängenden Zukunftsfragen des Unternehmens zu beantworten. "Gerade jetzt ist es für Unternehmer wichtig, klaren Kopf zu behalten, um den eigenen Betrieb in die richtige Richtung zu lenken, um Ängste aufzulösen und mit neuen Ideen und Strukturen in eine erfolgreiche Zukunft zu steuern", so der Lebensberater Johannes Trüstedt, der seit vielen Jahren in Zürich Systemische Strukturaufstellungen und Familienaufstellungen anbietet und leitet. https://www.leben-natur-raum.com Veranstaltungen von Johannes Trüstedt mit systemischer Aufstellung in Zürich: - Mittwoch, 13. Mai 2020, 19 bis ca. 22 Uhr - Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - Montag, 15. Juni 2020, 19 bis ca. 22 Uhr - Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen - Einzelaufstellung für Private oder Unternehmer sind jederzeit möglich. Systemische Strukturaufstellungen lassen klarer die nötigen Veränderungen erkennen und einleiten Für Trüstedt ist es vollkommen klar: "Die systemische Strukturaufstellung hilft uns gerade in der Corona-Krise neue Einsichten zu gewinnen, um alte Themen endlich abzuschließen und nachhaltig einer Lösung und einer Veränderung zuführen! Kein Wunder, denn in Quarantäne-Zeiten, in der viele Menschen mit bisher nie gekannten Schwierigkeiten konfrontiert sind oder Spannungen erst in dieser Extremsituation ausbrechen, weil sie vielleicht über viele Jahre erfolgreich verdrängt werden konnten. Eine Systemische Strukturaufstellung oder auch eine klassische Familienaufstellung hilft in jedem Fall, sein Umfeld und sich selbst besser zu verstehen, Lösungen zu erleben und bessere Entscheidungen zu treffen." Leben - Natur - Raum / Johannes Trüstedt -Systemische Strukturaufstellungen -Erlebnispädagogik - Lebensraumberatung Mobiltel. CH: 076 / 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com (Ende) Aussender: Johannes Trüstedt: Leben - Natur - Raum Ansprechpartner: Johannes Trüstedt Tel.: +41 76 784 76 82 E-Mail: johannes@truestedt.com Website: www.truestedt.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200504009

