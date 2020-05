NEWSÜBERBLICK Willkommen zum internationalen "Star Wars - Day"! Noch ein kurzer Rückblick zu den Geschehnissen der letzten Woche: Dass der Euro unmittelbar nach der Zinssenkung der EZB fester ging, hat mich dann doch etwas überrascht. Wie bitte? Zinssenkung? "Stell' Dir vor es gibt eine Zinssenkung" - und keiner bemerkt es ... Die EZB hat mit ihrer LTRO-Ankündigung den Banken Liquidität mit -1 % zugesagt, also mindestens 25 Basispunkte günstiger als bei ihren bisherigen Langfrist-Refinanzierungsaktionen - so etwas kann man durchaus auch als Zinssenkung bezeichnen. EUR/USD schnellte jedenfalls um bis zu 1 1/2 Big-Figures in die Höhe, überschritt am weitgehend dienstfreien "Tag der Arbeit" gar die 1,1000, um etwas beruhigter heute um 1,0930 in die ...

