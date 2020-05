NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lloyds von 50 auf 45 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem die Zahlen zum ersten Quartal der britischen Banken seine vorsichtige Einschätzung bestätigt hätten, habe er seine Gewinnerwartungen bis 2022 teils deutlich gesenkt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während die Kapitalausstattungen der Banken solide seien, sei der Druck auf die Gewinne höher als am Markt gemeinhin erwartet. Barclays bleibe sein Favorit./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 22:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 00:27 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0008706128

