Gold: Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Widerstandes

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse sollte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) weiterhin stabil entwickeln. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Nach der steilen Kaufwelle ab Mitte März erreichte der Goldpreis zuletzt ein neues Jahreshoch bei 1.747 USD und konnte damit in die unmittelbare Nähe des Widerstands bei 1.760 USD klettern. In der letzten Woche verstetigte sich eine Korrektur, die kurz nach dem Erreichen dieser Kurszone eingesetzt war und führte zu einem leichten Rücksetzer an die Unterstützung bei 1.695 USD.

Ausblick: Gold bleibt weiterhin in einer relativ stabilen Seitwärtsspanne im Bereich der Unterstützung bei 1.695 USD und dürfte das sich abzeichnende Dreiecksmuster in Kürze nach oben verlassen. In diesem Fall käme es zunächst zu einem Anstieg bis 1.760 USD. Ein Ausbruch über die Hürde hätte ein Kaufsignal und Zugewinne bis 1.800 und 1.825 USD zur Folge. Setzt sich die Korrektur dagegen fort, könnte bei 1.645 USD der nächste Angriff der Bullen folgen. Darunter droht allerdings ein herber Rückfall bis 1.554 USD."

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis in Kürze zumindest wieder auf 1.760 USD ansteigen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.651,502 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.651,502 USD, BV 0,1, ISIN: DE000CL7W938, wurde beim Goldpreis von 1.704 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,094 USD mit 5,04 - 5,06 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis ein Anstieg auf 1.760 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 9,96 Euro (+97 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.640,4263 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.640,4263 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF06PQ3, wurde beim Goldpreis von 1.704 USD mit 5,95 - 5,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg des Goldpreises auf 1.760 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 10,92 Euro (+83 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de