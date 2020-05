Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn (pts010/04.05.2020/09:45) - Als deutschlandweit führender Anbieter von Messgeräten im Bereich WLAN-Netzwerke, ist eudisa ein Ekahau-Goldpartner und hat daher Zugang zu den aktuellen Innovationen auf diesem Gebiet. Das Ekahau Connect Pack ist eine Zusammenstellung von hocheffektiven Wi-Fi-Tools, mit der man jedes WLAN-Netzwerk schneller, einfacher und sicherer als bisher installieren kann. Dabei können automatisch auch Fehler in den Netzwerken behoben oder die 3D-WLAN-Planung vereinfacht und optimiert werden. Mit nur einem Klick wird mit dem "Auto-Planner" festgelegt, wo und wie die bis zu 1.000 Access Points pro Projekt am besten platziert und konfiguriert werden können. "Eine enorme Zeitersparnis ergibt sich auch aus dem simplen Import von CAD-Zeichnungen des jeweiligen Gebäudes ins System und den über 2.500 hinterlegten Antennendaten. Jeder eudisa-Kunde erhält eine kostenfreie Online-Session zur Einführung in dieses sehr einfach und intuitiv zu bedienende Produkt", so Dipl. Ing. Ulrich Diehl, Geschäftsführer der eudisa GmbH. https://bit.ly/34WsfH9 Alle Dateiformate werden vom System erkannt und eingelesen Wichtig für eine problemlose Planungsphase ist die Möglichkeit, mit allen möglichen Dateiformaten des vorliegenden Grundrisses arbeiten zu können. Genau das erlaubt die Arbeit mit dem Ekahau Connect Pack. Egal, ob pdf, jpg, bmp, tif, gif, dwg, etc., alle gängigen Dateiformate sind problemlos einlesbar und verarbeitbar. Einfachste Messung der Funkausleuchtung bzw. Feldstärkeverteilung Um den einwandfreien Betrieb eines professionell genutzten Wireless LANs zu gewährleisten, ist es notwendig, die Signalausbreitung der Access Points (AP) zu vermessen. Die Site Survey erfasst den Ist-Zustand eines WLAN-Netzwerkes mittels einer Funkausleuchtung und ermöglicht die einfache Abnahmemessung nach Errichtung des Netzwerkes. Das detaillierte Reporting zum Abschluss des Auftrages bringt für Auftraggeber und Auftragnehmer höchstmögliche Sicherheit. Damit das Connect Pack von Anfang an zu 100 Prozent genutzt werden kann, bietet eudisa optional auch ein WLAN-Training an, um die Features und Vorteile dieses genialen Gesamtpaketes perfekt im täglichen Arbeitsalltag umsetzen und von Beginn an beherrschen zu können. Workshops, Professional Services, Consulting, Fehlersuche und Beseitigung runden das All-Inklusive-Paket ab. Was enthält das Ekahau Connect Pack von eudisa: - Ekahau Connect Subscription - Ekahau Pro - Ekahau Sidekick Mess-Hardware - Ekahau Capture (WLAN Paketaufzeichnung mit Sidekick) - Ekahau Survey for iPad (mit Sidekick) - Ekahau Cloud - WLAN-Training (optional) Die Zielgruppen für das Ekahau Connect Pack sind vielfältig: Planer, Systemhäuser, IT-Verantwortliche, Betreiber von WLAN, Industrie, Lager-Logistik, öffentliche Einrichtungen, Universitäten, Schulen, Produktion, Flughäfen, Bahnhöfe, ÖPNV, u.v.m. Aktuell ist das Ekahau Connect Pack beim Goldpartner eudisa ab 8.195 Euro zzgl. MwSt. und Fracht sofort verfügbar: https://bit.ly/34WsfH9 Kontakt: eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn bei München Telefon: +49-89-904 10 11 - 12 E-Mail: info@eudisa.com (Ende) Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200504010

