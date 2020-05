Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Krise hat im Mai für eine noch schlechtere Stimmung bei den Verbrauchern gesorgt als im April. Das geht aus dem neuen Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor. Der Indikator stürzte nach der historischen Verschlechterung im April weiter ab und erreichte mit 96,66 nach 90,53 Punkten erneut einen Tiefpunkt. "Noch nie musste binnen eines Monats ein so großer Rückgang wie jetzt von April bis Mai konstatiert werden", erklärte der Verband.

Von Woche zu Woche zeigten sich die negativen Folgen der Corona-Krise auch in der Wirtschaft deutlicher. Eine schwere Rezession sei in der Folge unvermeidlich. Gleichzeitig beschleunige sich die Eintrübung der Verbraucherstimmung. "Der Krisenmodus zeigt sich in der Verbraucherstimmung immer deutlicher." Auch wenn es bereits erste Lockerungen bei den Einschränkungen des öffentlichen Lebens gegeben habe, nehme der Pessimismus der Verbraucher weiter zu.

Alle Teilindikatoren des HDE- Konsumbarometers wie etwa die Anschaffungsneigung oder die Einkommenserwartungen gingen den Angaben zufolge deutlich zurück. Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher lasse sich dabei vor allem auf zunehmende Unsicherheiten bei der weiteren Entwicklung des Arbeitsmarktes zurückführen. Da die meisten Konsumenten offensichtlich davon ausgingen, künftig weniger Einkommen zur Verfügung zu haben, seien sie bei Anschaffungen entsprechend zurückhaltender.

"Selbst wenn in einigen Wochen die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus, insbesondere im Hinblick auf die Konsummöglichkeiten, größtenteils aufgehoben sein sollten, wird der private Konsum noch eine sehr lange Zeit durch Zurückhaltung geprägt sein", sagte der Verband voraus. Das monatlich erscheinende HDE-Konsumbarometer, das auf einer Umfrage unter 2.000 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen Faktoren beruhe, bilde nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den nächsten drei Monaten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.