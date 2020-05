April - überhaupt erster Monat 2020 mit Kursgewinn auf Monatssicht - DAX über 10% Plus. Doch jetzt ist die Frage, die sich die ganze Welt stellen muss: Wie gewonnen so zerronnen? Ist der Handelskonflikt zurück? Mit welchen Folgen? Der DAX schon zu Wochenbeginn Land unter... Fragen von Antje Erhard an Jörg Scherer, HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv