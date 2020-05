Das Vertrauen der Investoren in die Eurozone verschlechterte sich im Mai stärker als erwartet, da die Lockdown-Maßnahmen in ganz Europa aufgrund der Lockerung des Coronavirus die Stimmung nicht anheben konnten, wie die jüngsten von der Sentix-Forschungsgruppe veröffentlichten Daten am Montag zeigten. Der Indikator fiel von -42,9 im April auf -41,8 ...

