Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Konzern passt Ergebnis-Prognose anDGAP-Ad-hoc: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Konzern passt Ergebnis-Prognose an04.05.2020 / 10:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vor dem Hintergrund der absehbar anhaltenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie passt die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020 an.Die W&W AG erwartet jetzt ein Konzernergebnis unterhalb des mittelfristigen Zielkorridors von 220 bis 250 Millionen Euro. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten an den Märkten und in der Konjunktur lässt sich derzeit keine verlässliche und seriöse Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abgeben. Der IFRS-Konzernjahresüberschuss betrug im vergangenen Geschäftsjahr 249,1 Millionen Euro.Im operativ erfolgreichen ersten Quartal belasteten insbesondere bilanzielle Auswirkungen der volatilen Kapitalmärkte sowie bereits verbuchte Sondereffekte aus der Coronavirus-Pandemie das Ergebnis. Das Neugeschäft verlief im ersten Quartal positiv. Der Quartalsbericht wird am 15. Mai 2020 veröffentlicht.Kontakt: Presse-Rückfragen:Abteilung Kommunikation der W&W Telefon: 07141/16-751470 Mail: kommunikation@ww-ag.comAktionärs-Rückfragen:Investor Relations Telefon: 0711/662-725252 Mail: ir@ww-ag.com04.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG Gutenbergstrasse 30 70176 Stuttgart Deutschland Internet: www.ww-ag.com ISIN: DE0008051004 WKN: 805100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange EQS News ID: 1035205Ende der Mitteilung DGAP News-Service1035205 04.05.2020 CET/CEST