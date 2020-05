AMD entwickelt mit Oxide Games jetzt Chips für den direkten Einsatz in Gaming-Clouds. Am Ende könnte auch eine eigene Software für Grafikverarbeitung stehen. Dadurch stärkt der Halbleiterspezialist seine Marktposition und greift Nvidias GeForce NOW direkt an - ohne eine eigene Gaming-Plattform dafür zu brauchen.Die Gaming-Clouds Google Stadia und Microsofts xCloud nutzen exklusiv AMD-Grafikchips, um Videospiele auf jedem (Mobil-)Gerät flüssig darzustellen. Gemeinsam mit dem Spieleentwickler Oxide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...