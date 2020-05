FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 3300 (4800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 95 (85) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 172 (148) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 35 (34) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1680 (1570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 42 (50) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RBS PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 108 (106) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2250 (2160) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4300 (4600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 950 (930) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2060 (1900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DART GROUP PRICE TARGET TO 880 (1710) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HILTON FOOD TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1320 PENCE - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1060 (1000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7250 (6700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES AG BARR TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 625 (580) PENCE - LIBERUM RESUMES DIXONS CARPHONE WITH 'BUY' - TARGET 135 PENCE - LIBERUM RESUMES HOTEL CHOCOLAT WITH 'BUY' - TARGET 400 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES RENTOKIL INITIAL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 540 PENCE - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 120 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4300 (3850) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'BUY'



- JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 348 (368) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



