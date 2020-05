Belastet wurde der Euro vor allem durch den US-Dollar, der gegenüber vielen Währungen zulegte.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0935 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter 1,10 Dollar notiert. Gegenüber dem Franken notierte der Euro mit 1,0544 nahezu unverändert gegenüber dem frühen Morgen. Im Vergleich zum Freitag hat sich die Einheitswährung leicht abgeschwächt.

