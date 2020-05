Die Aktienmärkte gerieten zuletzt wieder in schwierigeres Fahrwasser. Noch kann man den aktuellen Rücksetzer zwar in die Rubrik "Gewinnmitnahmen" verbuchen, doch ein möglicherweise heraufziehendes Korrekturszenario gilt es unserer Einschätzung nach ebenso zu diskutieren. Insofern versprechen die nächsten Handelstage eine gewisse Spannung. Der aktuell zu beobachtende Rücksetzer wurde von einem ganzen Potpourri an Belastungsfaktoren ausgelöst. Am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...