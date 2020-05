Microsoft verlegt die Build-Konferenz ins Internet. Dafür ist die jährliche Entwicklerkonferenz des Unternehmens in diesem Jahr kostenfrei. In diesem Jahr wird Microsofts Entwicklerkonferenz Build ein wenig anders ablaufen als sonst. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Konferenz 2020 als Online-Veranstaltung durchgeführt. Das bedeutet zugleich, dass interessierte Entwickler in diesem Jahr nicht die üblichen Ticketpreise von über 2.000 US-Dollar bezahlen müssen, denn die Build ist in diesem Jahr kostenlos. Die Veranstaltung findet ...

