Die Angst vor wieder zunehmenden handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China hat die Anleger am Montag verschreckt.London / Paris - Die Angst vor wieder zunehmenden handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Montag verschreckt. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 3,99 Prozent tiefer bei 2811,20 Punkten. In Paris verlor der Leitindex Cac 40 4,23 Prozent auf 4378,55 Punkte. In London sank der FTSE 100 um relativ moderate 0...

