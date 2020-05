HANOI (dpa-AFX) - Nach mehr als drei Monaten Zwangspause zum Schutz vor dem Coronavirus hat in Vietnam am Montag der Schulunterricht in allen 63 Provinzen wieder begonnen. Bei den Schülern wird vor dem Eintritt in die Klassenräume Fieber gemessen. Auch müssen sie während des Unterrichts Schutzmasken tragen. Die Lehrer seien für den Fall trainiert worden, dass Schüler Symptome von Covid-19 zeigten, berichtete die Lokalzeitung "Hanoi Times". Ursprünglich sollten die mehr als 22 Millionen Schüler Anfang Februar nach den Mondneujahrsfeiertagen wieder in die Schulen zurückkehren.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde am Montag keine Neuinfektion festgestellt. Es gebe seit 18 Tagen keine lokalen Infektionen mehr. Der jüngste bestätigte Fall wurde den Angaben zufolge am Samstag gemeldet, als bei einem britischen Besucher in Ho-Chi-Minh-Stadt das Virus nachgewiesen wurde. Der Betroffene sei wegen der Arbeit an einem Projekt des Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam mit einem Privatjet angereist. Mit ihm stieg die Gesamtzahl der Infektionsfälle in dem südostasiatischen Land auf 271. Bisher gab es offiziell keinen Todesfall in Verbindung mit Covid-19./dg/bp/DP/zb

