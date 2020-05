NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BBVA nach Quartalszahlen von 3,90 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der spanischen Großbank habe er seine Nettogewinnprognose für 2022 um 26 Prozent reduziert, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Bankenaktien verdiene BBVA jedoch eine überdurchschnittliche Bewertung./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 17:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken