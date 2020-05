Köln (ots) - Wie kann man sich gesund und nährstoffreich ernähren, ohne dabei auf Genuss zu verzichten? Diese Frage beantwortet der bundesweite "Iss-eine-Kiwi-Tag", der von Marktführer Zespri initiiert wurde und am 24. Mai bereits zum 5. Mal stattfindet.Laut Ernährungsreport des BMEL[1] sagen 91 % der Deutschen, dass ihnen eine gesunde Ernährung wichtig sei. Doch ganze 99 % stimmen auch der Aussage zu "Hauptsache, es schmeckt". Dass dies kein Widerspruch sein muss, zeigt der "Iss-eine-Kiwi-Tag" am 24. Mai anhand der 5 wichtigsten Vorteilen der Kiwi:1. Kiwis sind purer Genuss! Vor allem die erfrischend-spritzige Zespri Green Kiwi und die saftig-süße Zespri SunGold Kiwi überzeugen mit ihrem konstant köstlichen Geschmack. Denn Zespri wählt alle Plantagen sorgfältig aus, sorgt dafür, dass sich die Früchte gut entwickeln können, und erntet die Kiwis erst, wenn sie ihre optimale Reife erreicht haben.2. Kiwis sind reich an Vitamin C[2]. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und unterstützt die Aufnahme von Eisen. Kiwis enthalten viel Vitamin C, vor allem die SunGold Kiwi: Bereits eine Frucht deckt den durchschnittlichen Tagesbedarf eines Erwachsenen.3. Kiwis sind sehr nährstoffreich. Um gesund zu bleiben, benötigt der menschliche Körper rund 50 verschiedene Nährstoffe in ausreichender Menge. Viele davon findet man in Kiwis wie der Zespri Green Kiwi und der Zespri SunGold Kiwi, darunter zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und Spurenelemente.4. Kiwis sind geeignet für den perfekten Start in den Tag. Kiwis sind ideal für das tägliche Frühstück geeignet: Pur oder als Zutat für vielseitige Frühstücksrezepte wie Bowls, Smoothies und Sandwiches machen die Zespri Green Kiwi und die Zespri SunGold Kiwi die "wichtigste Mahlzeit des Tages" zum Genuss. Zudem wird der Körper mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgt.5. Kiwis verleihen Vitalität. Kiwis geben dem Körper Energie, ohne zu belasten - denn Studien zeigen, dass der regelmäßige Genuss von Kiwis zu einem stabilen Blutzuckerspiegel beitragen kann. Dadurch werden Heißhungergefühle zwischen den Mahlzeiten und die typische Müdigkeit nach dem Essen vermieden. [3] Gesunder Start in den TagDieses Rezept mit der aromatischen SunGold Kiwi enthält reichlich Ballaststoffe und Vitamin C:CHIA BOWL mit Zespri SunGold KiwiZutaten für eine Portion:1 Zespri SunGold Kiwi - in Würfel geschnitten20 g Chia-Samen50 ml Orangen- oder Ananassaft40 g Joghurt2 EL Hafer-Crunchy oder Knuspermüsli1 TL Kokosflocken1 TL Agaven-Dicksaft oder flüssiger HonigZubereitung:Den Chia-Samen mit dem Saft in einem Glas zehn Minuten lang quellen lassen. In der Zwischenzeit die SunGold Kiwi schälen und klein würfeln. Den Joghurt mit dem Agaven-Dicksaft vermengen und die Kiwi-Würfel unterheben. Einen Teil Zespri SunGold Kiwi für das Topping aufheben.TIPP: Statt die Zutaten zu vermengen, kann man sie auch im Glas schichten.Den Joghurt in das Glas auf die aufgequollenen Chia-Samen geben. 2 EL Hafer-Crunchy oder Knuspermüsli und 1 TL Kokosflocken aufstreuen und mit der Zespri SunGold Kiwi garnieren.Über ZespriMit einem globalen Umsatz von 3,1 Mrd. NZD (1,8 Mrd. Euro) im Jahr 2018/19 ist C eine der weltweit erfolgreichsten Vermarktungsgesellschaften im Agrarsektor und Weltmarktführer bei Premium-Kiwis. Mit Sitz in Mount Maunganui, Neuseeland, ist Zespri zu 100 Prozent im Besitz von aktuellen oder ehemaligen Kiwi-Züchtern und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Neuseeland, Asien, Europa und Amerika. Im Namen von 2.800 Erzeugern in Neuseeland und 1.500 Erzeugern in anderen Ländern verwaltet Zespri die Produktentwicklung, das Lieferungs- und Vertriebsmanagement sowie die Vermarktung von Zespri Green, Zespri SunGold, Zespri Organic, Zespri Gold, Zespri Sweet Green und Zespri Red Kiwifruit.Im Mai 2020 führt Zespri einen neuen Markenauftritt ein: Dieser spiegelt das Unternehmensziel wider, Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt zu helfen, durch die Vorzüge der Kiwis zu wachsen. Denn Zespri Kiwis gehören nicht nur zu den nährstoffreichsten Früchten der Welt, sondern sie schmecken auch unglaublich gut, was der neue Claim "Gesund leben, wie es mir schmeckt." zum Ausdruck bringt.Weitere Informationen unter: www.zespri.de (http://www.zespri.de)Druckfähiges Bildmaterial unter: https://www.dropbox.com/sh/7fxrtsr7ke2smcn/AAB8lnGqmQhr0YBMud1ZIbaVa?dl=0[1] Ernährungsreport 2019, BMEL[2] Zespri Kiwis enthalten Vitamin C: SunGold: 161 mg / 100 g, Green 85 mg / 100 g[3] Gearry, R. A multi-center clinical trial of the effect of kiwifruit on digestive and gut health functions. 1st International Symposium on Kiwifruit & Health. April 2016, Tauranga, New Zealand.Pressekontakt:Tina FinsterbuschHONEYMILK MEDIAIm Sionstal 3-550678 KölnTel.: 02 21-204 255 75E-Mail: finsterbusch@honeymilk-media.deOriginal-Content von: Zespri International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43983/4587232