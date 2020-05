NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen und einer Streichung der Dividende für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Quartal sowie der bestätigte Jahresausblick untermauerten zwar den positiven Anlagehintergrund des Mobilfunkers, die Streichung der Dividende dürfte aber einige Anleger enttäuschen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2020 / 16:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken