ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica angesichts eines möglichen Zusammenschlusses der britischen Aktivitäten mit denen von Liberty Global auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Es wäre ein strategisch sinnvoller Schritt, da es operativ passen würden, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte es angesichts der Verschuldung von Telefonica auch Herausforderungen geben./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0178430E18

