BERN (dpa-AFX) - Im Messezentrum in Bern hat der Schweizer Nationalrat am Montag seine Arbeit wieder aufgenommen. Wegen der Corona-Krise war das Parlament in das im Vergleich zum Bundeshaus viel geräumigere Ausweichquartier gezogen. "Heute sind Sie wieder voll in der Verantwortung", sagte die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit Blick auf die ungeplante Sitzungspause. Das Coronavirus habe die Gesellschaft in ihrem Selbstverständnis getroffen. "Die Schweiz ist nicht unverwundbar."



Wegen der Pandemie war die Frühjahrssitzung des Parlaments im März unterbrochen worden. In der jetzigen außerordentlichen Sitzungsperiode geht es ausschließlich um Fragen rund um die Corona-Krise. Unter anderem stimmen die Parlamentarier über Kredite von fast 58 Milliarden Franken (55 Milliarden Euro) zugunsten der notleidenden Wirtschaft ab.



Spätestens am 11. September wird der Bundesrat laut Sommaruga dem Parlament seine Ansicht zur Überprüfung der Notverordnungen vorlegen. Die Verordnung, in der die Regierung seit März die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus geregelt hat, ist bis zum 13. September gültig.



Die Schweiz war von der Corona-Pandemie nicht zuletzt wegen ihrer engen Verbindungen zu Italien besonders betroffen. Das Land verzeichnete aber zuletzt stark rückläufige Zahlen: Am Montag wurden gegenüber dem Vortag erneut weniger als 100 Neuinfizierte gemeldet./mrd/DP/stw

