Pressemitteilung der SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB:

Corona-Lockdown: Gewerbetreibende fordern gemeinsam EntschädigungSchlagkräftiges neues Bündnis formiert sich: Drei juristische Fachrichtungen, ein Ergebnis

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dauern an: Händler, Gastwirte, Hoteliers und Veranstalter müssen nunmehr seit Monaten auf nahezu jegliche Umsätze verzichten, haben jedoch weiterhin hohe laufende Kosten, insbesondere hohe Pachten. Ein Anspruch auf angemessene und vor allem rechtlich gestützte Entschädigung schien -bisher- nicht in Sicht. Der sichere Weg in die Existenzvernichtung?

Nein! Jetzt kommt Bewegung in die nur scheinbar hoffnungslose Situation: Eine Initiative von betroffenen Gewerbetreibenden verschiedenster Branchen, u.a. des Hotellerie- und Gaststättengewerbes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...