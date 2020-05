=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:50 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Bochum *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 18. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont *** 07:05 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführlicher Umsatz 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Metzingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aßlar 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie 08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April PROGNOSE: -1,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vj *** 09:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung zu Schadenersatzansprüchen eines Autokäufers gegen Volkswagen, Karlsruhe *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Anleihenkaufprogramm der EZB", Karlsruhe 10:00 DE/Bundesbank, Online-Veranstaltung zum Thema: "Covid-19 und die Auswirkungen auf die Banken in Deutschland", u.a. mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Bafin-Präsident Hufeld und EZB-Direktor Mersch 10:00 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Hilfsprogramm für Mieter und Vermieter von Wirtschaftsimmobilien, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Online-HV 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV 10:00 DE/Comdirect Bank AG, Online-HV *** 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Spitzen der Automobilindustrie *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 12,3 zuvor: 34,5 *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: -1,3% gg Vm/-2,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-1,3% gg Vj 11:00 EU/SSM-Chef Enria, Eröffnungsrede (via Videokonferenz) bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über jeweils 250 Mio EUR 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q, Wilmington *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 13:05 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin *** 14:30 US/Handelsbilanz März PROGNOSE: -41,00 Mrd USD zuvor: -39,93 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 27,0 zuvor: 39,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 35,7 Punkte zuvor: 52,5 Punkte 16:00 US/Fed, Online-PK von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) *** 17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris 20:00 US/Fed, Rede (online) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics 20:00 US/Fed, Rede (online) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der CME Group *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag Japan, Südkorea, China ===

