BERLIN (Dow Jones)--Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden bis mindestens 15. Mai aufrechterhalten. Ein entsprechendes Schreiben aus dem Ressort von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werde noch am heutigen Montag an die EU-Kommission versendet, erklärte sein Sprecher Steve Alter in Berlin. Seehofer hatte seine Entscheidung bereits in der vergangenen Woche im sogenannten Corona-Kabinett eingebracht.

Die Kontrollen waren ursprünglich bis zum heutigen 4. Mai befristet und verlängern sich nun ab dem morgigen Dienstag. Seehofer sieht sich dabei in Einklang mit dem Vorgehen Brüssels an den EU-Außengrenzen, wo der Einreiseverkehr aus Drittstaaten ebenfalls bis zum 15. Mai eingeschränkt ist. Deutschland handle daher "nicht unilateral", betonte Alter.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.