BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich zum Konzept der "nuklearen Teilhabe" bekannt und damit Forderungen aus der SPD-Partei- und Fraktionsspitze zu einem Kurswechsel widersprochen. "Wir bleiben als Bundesregierung dem Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt in Frieden und Sicherheit verpflichtet", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sind uns da transatlantisch und mit den europäischen Partnern einig."

Jedoch gebe es einige Staaten, die weiterhin nukleare Waffen als Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachtete. "Und solange das so ist, besteht aus unserer Sicht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort." Diese leiste für Deutschland die Nato. "Insofern bekennt sich die Bundesregierung zur nuklearen Teilhabe der Nato als wichtigem Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung im Bündnis", betonte Seibert. In diesem Zusammenhang werde die Bundesregierung sicherstellen, dass ein angemessener Beitrag zum Erhalt dieser Fähigkeiten durch Deutschland geleistet werde.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, auch Außenminister Heiko Maas (SPD) bekenne sich zum Koalitionsvertrag, der für das Regierungshandeln maßgeblich sei und ein entsprechendes Vorgehen vorsehe. "An der Position des Außenministers hat sich nichts geändert", betonte Außenamts-Sprecher Christofer Burger bei derselben Pressekonferenz. Zu den Forderungen der SPD-Spitze wollte er sich in diesem Kontext nicht äußern. "Wir erläutern hier das Regierungshandeln, und das bedeutet in der Regel, dass wir nicht Diskussionen aus dem parlamentarischen und politischen Raum kommentieren." SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans und -Fraktionschef Rolf Mützenich hatten den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert.

