BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über die schrittweise Rücknahme der coronabedingten Beschränkungen hat sich die FDP für "regional differenzierte, intelligent abgestufte Lockerungen" ausgesprochen. "Das ist eine Frage der Akzeptanz und der Verfassungsmäßigkeit", sagte Generalsekretärin Linda Teuteberg am Montag nach einer FDP-Präsidiumssitzung. Es sei eine Stärke des Föderalismus, regional unterschiedlich vorzugehen - nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien wie Infektionsgeschehen, Besiedelungsdichte und Auslastung der Kapazitäten der medizinischen Versorgung.



"Unterschiede, die gut erklärt sind, mit Köpfchen und System - solche Unterschiede verstehen die Bürgerinnen und Bürger auch", sagte Teuteberg. Das sei wichtig für die Akzeptanz der Maßnahmen, auch wenn etwa in einer Region wegen eines gestiegenen Infektionsgeschehens wieder größere Einschränkungen nötig werden sollten. Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung ermöglichten mehr Verhältnismäßigkeit und mehr individuelle Freiheit nach der jeweiligen Situation vor Ort, sagte die FDP-Generalsekretärin./sk/DP/stw

