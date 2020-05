WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im März infolge der Corona-Krise massiv eingebrochen. Wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte, erhielten die Unternehmen 10,3 Prozent weniger Aufträge als im Vormonat. Das ist der stärkste jemals gemessene monatliche Rückgang. Analysten hatten mit einem deutlichen Minus gerechnet, dieses aber im Mittel auf 9,5 Prozent veranschlagt.



Ohne die meist schwankungsanfälligen und großvolumigen Transportgüter gingen die Auftragseingänge um 3,7 Prozent zurück. Die Aufträge für langlebige Güter, zumeist teure Investitionsgüter, fielen stark um 14,7 Prozent./bgf/ssc/he

