Huawei wird im Laufe des Mai sein 2019er Topmodell P30 Pro als New Edition neu auflegen. Im Unterschied zum Nachfolger, dem P40 Pro, wird es weiter mit Google-Diensten laufen. Huawei scheint bewusst zu sein, dass sich die neuen Smartphone-Modelle ohne Google-Dienste außerhalb Chinas schwer verkaufen lassen. Um im europäischen Markt weiterhin solide Absätze zu erzielen, setzt der Hersteller seine bekannte Strategie, ältere Smartphone-Modelle leicht verändert neu aufzulegen, fort: Mitte Mai ist das Huawei P30 Pro (Test) an der Reihe. Huawei P30 Pro New Edition: Wohl mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...