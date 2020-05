Die SPG Intercity Zurich AG hat für ein internationales Pharma-Unternehmen eine grosse Bürofläche an der Dammstrasse 21 in Zug gefunden.Zürich - Die SPG Intercity Zurich AG hat für ein internationales Pharma-Unternehmen eine rund 733 m2 grosse Bürofläche an der Dammstrasse 21 in Zug gefunden. Die Firma beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach einem neuen Standort im Wirtschafts-Hotspot Zug. An der Dammstrasse 21, direkt beim Bahnhof Zug, konnte eine geeignete Fläche gefunden werden. Die moderne Lie-genschaft «Opus»...

Den vollständigen Artikel lesen ...