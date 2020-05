Mainz (ots) -Woche 20/20Sonntag, 10.05.Bitte Programmänderungen beachten:11.20 Familien allein zu HausSocial FactualMit Collien Ulmen-Fernandes(vom 25.4.2020)12.05 No More Boys and Girls (1)Zweiteiliges Social Factual(vom 22.11.2018)12.50 No More Boys and Girls (2)Zweiteiliges Social Factual(vom 22.11.2018)13.35 Terra XSupertalent Mensch IIDie Superhirne(vom 6.1.2016)14.20 Terra XSupertalent Mensch IIDie Grenzgänger(vom 9.4.2016)15.05 Die glorreichen 10Die größten Heldinnen der Geschichte(vom 31.1.2015)(Die Sendungen "Generation Helikopter-Eltern? (1) + (2)" entfallen.Weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen.)Woche 22/20Dienstag, 26.05.Bitte nochmalige Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.15 Merz gegen MerzAll you need is love22.50 Merz gegen MerzJeder mit jedem (Text und weitere Angaben s. 2.6.2020)23.05 WilsbergBullenball(vom 25.11.2010)0.35 Merz gegen MerzAll you need is love(von 22.15 Uhr)1.00 Merz gegen MerzJeder mit jedem(von 22.50 Uhr)1.20 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 24.5.2020)1.55 Dinner DateDie Datingshow mit BissChristian(vom 21.10.2019)2.40 Dinner DateDie Datingshow mit BissLioba "Lio"(vom 22.10.2019)3.25 Dinner DateDie Datingshow mit BissManuel(vom 23.10.2019)4.10 Dinner DateDie Datingshow mit BissTim(vom 24.10.2019)4.55 Dinner DateDie Datingshow mit BissJulian(vom 25.10.2019)5.40 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens1. Der Anfang von allem(Text und weitere Angaben s. 3.6.2020)(Bitte streichen: "Titel folgt" um 22.15 Uhr und 0.40 Uhr)Mittwoch, 27.05.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:6.25 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens2. Untergang und Neubeginn(vom 3.9.2016)7.10 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens3. Die großen RätselDreiteilige Dokumentation(vom 3.9.2016)(Die Sendung "Terra X: Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens:1. Der Anfang von allem" wurde auf Dienstag, 26.05.2020 vorgezogen.Weiterer Ablauf ab 7.50 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 28.05.Bitte nochmalige Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.45 Star Trek II: Der Zorn des Khan(Star Trek II: The Wrath of Khan)(von 20.15 Uhr)0.40 The BayVermisst(vom 13.3.2020)1.25 The BayVerdacht(vom 13.3.2020)2.10 The BayEntführung(vom 13.3.2020)2.55 The BayVerstrickung(vom 13.3.2020)3.40 The BayAbschied(vom 13.3.2020)4.25 The BayGeständnis(vom 13.3.2020)5.10 Scott & BaileyMord im Darknet(vom 17.5.2017)5.55 Scott & BaileySpäter Fund(vom 2.3.2016)DC Rachel Bailey Suranne JonesDC Janet Scott Lesley SharpDCI Gill Murray Amelia BullmoreDC Ian Mitchell David ProshoDC Pete Readyough Tony MooneyDC Lee Broadhurst Delroy BrownDC Rob Waddington Danny MillerDCI Alan Mayhew Simon SlaterInspector Judy Clarke Janice AcquahNick Savage Rupert GravesAdrian Scott Tony PittsJohn Rivington Ken BonesMr. McKendrick Richard OldhamMrs. McKendrick Sarah Jane CorriganJackie-Boy Dominic Crollaund andereBuch: Diana TaylorRegie: Simon DelaneyGroßbritannien 2014(Bitte streichen: Titel folgt um 22.40 Uhr. Die Sendung "NEO MAGAZINROYALE Classics (16)" entfällt.)Freitag, 29.05.Bitte Programmänderung beachten:5.35 Terra Xpress-6.05 Magische Schwärme und kuschelnde Pinguine(vom 9.3.2019)Deutschland 2018(Bitte streichen: Titel folgt)Woche 23/20Dienstag, 02.06.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.15 Merz gegen MerzAuszeiten (Text und weitere Angaben s. 9.6.2020)22.45 Merz gegen MerzAuf eigenen FüßenAnne Merz Annette FrierErik Merz Christoph Maria HerbstMaria Reichert Claudia RieschelLudwig Reichert Michael WittenbornRenate Merz Carmen-Maja AntoniGünter Merz Bernd StegemannLeon Merz Philip Noah SchwarzVera Charlotte BohningHerr Erkonnen Mathias Harrebye-BrandtHerr Schubert Guido RennerLisa Victoria Mayerund andereSchnitt: Martin MayntzKamera: Brendan UffelmannBuch: Ralf HusmannRegie: Felix StienzDeutschland 202023.05 WilsbergTote Hose(vom 11.1.2012)0.35 Merz gegen MerzAuszeiten(von 22.15 Uhr)Deutschland 20201.00 Merz gegen MerzAuf eigenen Füßen (von 22.45 Uhr)1.20 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(von 21.45 Uhr)1.55 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 9.12.2019)2.40 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 10.12.2019)3.25 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 11.12.2019)4.10 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 12.12.2019)4.55 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 13.12.2019)5.40 Frag den LeschWie Leben die Erde veränderte(vom 25.11.2014)Deutschland 20145.55 Terra X-6.35 Faszination Erde - mit Dirk SteffensSeychellen - Bewahrer verlorener Schätze(vom 9.6.2019)Deutschland 2019(Bitte streichen: Titel folgt um 22.15 Uhr und 0.40 Uhr.)Donnerstag, 04.06.Bitte Programmänderungen beachten:7.35 Terra XpressAchtung, extrem giftig!(vom 24.3.2012)(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wievorgesehen.)............................................................Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:22.25 Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock(Star Trek III: The Search for Spock)(von 20.15 Uhr)0.00 neoriginalEichwald, MdBDer KonkurrentPolit-Satire(vom 16.4.2015)0.30 neoriginalEichwald, MdBDer IndustriellePolit-Satire(vom 23.4.2015)1.00 neoriginalEichwald, MdBDie AmpelPolit-Satire(vom 30.4.2015)1.30 neoriginalEichwald, MdBDie DienstreisePolit-Satire(vom 7.5.2015)2.00 neoriginalEichwald, MdBMänner können allesPolit-Satire(vom 26.11.2019)2.30 neoriginalEichwald, MdBTief im WestenPolit-Satire(vom 26.11.2019)3.00 neoriginalEichwald, MdBVor Arbeit ganz grauPolit-Satire(vom 3.12.2019)3.30 neoriginalEichwald, MdBSchatten im BlickPolit-Satire(vom 3.12.2019)4.00 neoriginalEichwald, MdBVerletzlichPolit-Satire(vom 10.12.2019)4.30 neoriginalEichwald, MdBUnersetzlichPolit-Satire(vom 10.12.2019)5.00 The Killer InsideIn Memoriam(vom 7.11.2016)5.40 Candice Renoir-6.30 Die Neugier ist ein Makel(vom 2.11.2018)Candice Renoir Cécile BoisAntoine Dumas Raphaël LengletMehdi Badhou Ali MarhyarSylvie Leclerc Nathalie Boutefeuund andereBuch: Robin BarataudRegie: Sylvie Ayme(Bitte streichen: Titel folgt um 22.20 Uhr. Die Sendung "FamilieBraun" um 5.30 Uhr entfällt.)Woche 24/20Sonntag, 07.06.Bitte Programmänderung beachten:1.15 Sketch HistoryNeues von gestern(von 16.25 Uhr)(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wievorgesehen.)Dienstag, 09.06.Bitte Programmänderung beachten:22.15 Merz gegen MerzNichts als die WahrheitAnne Merz Annette FrierErik Merz Christoph Maria HerbstMaria Reichert Claudia RieschelLudwig Reichert Michael WittenbornRenate Merz Carmen-Maja AntoniGünter Merz Bernd StegemannLeon Merz Philip Noah SchwarzVera Charlotte BohningHerr Erkonnen Mathias Harrebye-BrandtHerr Schubert Guido RennerLisa Victoria Mayerund andereSchnitt: Martin MayntzKamera: Brendan UffelmannBuch: Ralf HusmannRegie: Felix StienzDeutschland 202022.45 Merz gegen MerzSchlussstricheAnne Merz Annette FrierErik Merz Christoph Maria HerbstMaria Reichert Claudia RieschelLudwig Reichert Michael WittenbornRenate Merz Carmen-Maja AntoniGünter Merz Bernd StegemannLeon Merz Philip Noah SchwarzVera Charlotte BohningHerr Erkonnen Mathias Harrebye-BrandtHerr Schubert Guido RennerLisa Victoria Mayerund andereSchnitt: Martin MayntzKamera: Brendan UffelmannBuch: Ralf HusmannRegie: Felix StienzDeutschland 202023.05 WilsbergAus Mangel an Beweisen(vom 25.1.2012)0.35 Merz gegen MerzNichts als die Wahrheit (von 22.15 Uhr)1.00 Merz gegen MerzSchlussstriche (von 22.45 Uhr)1.20 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 7.6.2020)1.55 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 16.12.2019)2.40 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 17.12.2019)3.25 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 18.12.2019)4.10 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 19.12.2019)4.55 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 20.12.2019)5.40 Frag den LeschReise zu den Sternen(vom 28.4.2016)Deutschland 20165.55 Terra X-6.40 Faszination Erde - mit Dirk SteffensKamerun - Ganz Afrika im Kleinen(vom 17.11.2019)Deutschland 2019(Bitte streichen: Titel folgt um 22.15 Uhr und 0.40 Uhr. 